Стоимость евро в ходе торгов достигала почти 81,5 рубля

Сегодня, 10 сентября, курс евро на торгах Московской биржи превысил 81 рубль. Это случилось впервые с 1 марта 2016 года. Стоимость евро в ходе торгов достигала почти 81,5 рубля (+70 копеек к закрытию предыдущих торгов), к 13:40 по московскому времени курс скорректировался до 81,41 рубля, сообщают «Ведомости».



Доллар также впервые за два года превысил отметку в 70 рублей. Последний раз такой скачок также случился в марте 2016 года.

Ранее эксперты рассказывали, как резкий рост валюты отразится на жизни россиян.

— Сильнее всего рост цен ощутят люди из среднего российского класса: доля продуктов питания в общей массе их расходов составляет в среднем 38%. Из-за повышения НДС, которое запланировано на начало 2019 года, подорожают услуги ЖКХ, — предполагал руководитель отдела экономического анализа IPT Group Сергей Лик.